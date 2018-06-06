И Крым простят. Ефремов придумал, как помирить Украину с РФ

Российский актер Михаил Ефремов в новом выпуске шоу вДудь рассказал о жизни в современной России, а также путях примирения с Украиной.

Российский актер Михаил Ефремов в интервью вДудь рассказал о способе примирения России с Украиной.

– Мы знаем теперь, как с Украиной помириться. Надо им этот мост (Крымский мост. – Ред.) отдать. И все. Пускай они деньги берут за проезд. И они счастливы будут. И, может быть, Крым простят, – рассказал актер.

Также, по его мнению, Россия сможет решить этот вопрос при помощи бесплатного газа.

– Мне кажется, что если Украине посылать газ бесплатно 10-15 лет, то вполне можно договориться. А они поднимутся на этом, – добавил Ефремов.

При этом он уточнил, что это невозможно, потому что россиянам не понравится, что Украина будет продавать “их бесплатный газ”.

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Вместе с тем, Михаил Ефремов вспомнил случай, когда в 2011 году вместе с Дмитрием Быковым отказался от встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Пензе.

– Я позвонил Быкову и даже он написал стихотворение “За все, за все тебя благодарю я”. И Васильев сказал “Вы что, обалдели там? Сидите дома, никуда не ходите”. И “у Быкова – лекции, а у меня – дети”. Так нас Бог миловал, не пошли, – рассказывает он.

К слову, отвечая на вопрос о том, как Ефремов относится к Гитлеру, он ответил кратко: “Как к Сталину. Г*ндоны”.