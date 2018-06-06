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Ограбление Пике и Шакиры: вынесли драгоценности, часы и украшения

В Барселоне ограбили дом Жерара Пике и певицы Шакиры. Злоумышленники вынесли драгоценности, часы и украшения.

В доме в этот момент никого не было, поскольку Пике находится в расположении сборной Испании, а Шакира на гастролях в Германии, сообщает en.as.com.

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О происшествии родители Пике заявили в полицию, которая начала расследование.

Ранее Факты ICTV писали, что в Испании арестовали украинского хакера, главу киберпреступного синдиката, который атаковал 100 финансовых учреждений по всему миру. Банда похитила более 1 млрд евро, ограбив 40 банков.

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