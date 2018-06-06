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Продюсер Харви Вайнштейн не признал себя виновным в изнасилованиях

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн отказался признать себя виновным в изнасилованиях и сексуальных домогательствах.

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн в суде официально не признал себя виновным в изнасилованиях и сексуальных домогательствах, сообщает BBC.

– 66-летний продюсер утверждал, как и ранее через своего адвоката, что все его половые связи были по обоюдному согласию, – говорится в сообщении.

Вайнштейна обвиняют в изнасиловании более 70 женщин. Ему грозит до 25 лет лишения свободы.

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К слову, академия телевизионных наук и искусств США, которая вручает премию Эмми, пожизненно исключила из своих рядов голливудского продюсера Харви Вайнштейна.

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