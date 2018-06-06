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В образе невесты: Надя Дорофеева стала актрисой

Солистка популярной группы Время и стекло Надя Дорофеева сообщила, что сыграет одну из ролей в полнометражном фильме.

Об этом певица сообщила в Instagram.

Читайте: Тизер нового клипа Время и Стекло стал трендом YouTube

– Друзья, у меня для вас супер крутая новость. Впервые вы меня увидите в большом кино. Фильм будет иметь название Я, ты, он и она, – рассказала Дорофеева.

Скоро….)

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Ранее Факты ICTV писали, что Джаред Лето сыграет Джокера в новом фильме, который планирует снять киностудия Warner Bros.

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