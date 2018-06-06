Она героиня! Откровенное признание Монатика о жене

Украинский певец Дмитрий Монатик (Monatik) признался, что восхищается своей женой Ириной Демичевой и считает ее героиней.

Об этом Дмитрий Монатик (Monatik) рассказал Clutch.

– Это просто потрясающая женщина и мне сказочно повезло. Она – воплощение всего, что должно быть в женщине для меня. Она прошла со мной все: огонь и медные трубы, все, что было. Мы начинали со съемной квартиры, в которой со своего у нас был только матрац, – признался певец.

По словам Монатика, жена Ирина очень его мотивирует. Пара начинала вместе каждый шаг, Ирина была рядом с певцом даже когда у него были опущены руки.

– Она говорила: “Нет, у тебя все получится, ты сможешь”, – добавил Монатик.

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Музыкант не скрывает, что восхищается своей любимой и считает ее героиней.

– Когда она подарила мне двух сыновей, она просто героиня. Я был на двух родах, я видел, что переживает женщина. Она для меня героиня и я восхищаюсь ею, – подчеркнул Монатик.

Напомним, что жена Дмитрия Монатика Ирина Демичева по совместительству является директором проекта Monatik.

Обычно певец старается не афишировать свою личную жизнь. Ранее Монатик впервые показал фото двух сыновей.