Концерт Макса Барских на Ибице на приватной вечеринке закончился вызовом полиции и штрафом.

Разгоряченная публика так долго не отпускала артиста со сцены (Барских несколько раз выходил на бис), что на шум гостей съехалась местная полиция и вынуждена была приостановила выступление Макса.

На территории острова действует закон о соблюдении тишины в общественных местах в регламентированное время суток, согласно которому за превышение допустимого уровня шума предусмотрена административная ответственность.

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Организаторы концерта не учли реакцию публики на появление артиста на сцене и вынуждены были оплатить штраф в несколько сотен евро за нарушение правопорядка на острове.

























Полиция и штраф: чем закончился концерт Макса Барских на Ибице / 13 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что Макс Барских презентовал новый клип на песню под названием Сделай громче.

Фото: Юлия Солодовникова.