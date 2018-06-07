Продолжение фильма Девушка с татуировкой дракона – трейлер

Студия Sony Pictures опубликовала первый трейлер триллера Феде Альвареса Девушка, которая застряла в паутине — экранизации одноименной книги шведского писателя Давида Лагеркранца.

Трейлер опубликовала компания Sony Pictures Entertainment.

Роман Лагеркранца, вышедший в 2015 году, продолжил трилогию писателя Стига Ларссона о Лисбет Саландер Миллениум. Этот фильм — продолжение Девушки с татуировкой дракона Дэвида Финчера.

Девушка, которая застряла в паутине рассказывает про хакера Лисбет Саландер (Клер Фой), которая выслеживает мужчин, обижающих женщин. Как говорится в официальном описании фильма, Саландер и журналист Микаэль Блумквист (Сверрир Гуднасон) оказываются втянуты в историю с участием шпионов, киберпреступников и коррумпированных чиновников.

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Напомним, что сейчас можно посмотреть в кинотеатрах.