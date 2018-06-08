Почему Алан Бадоев не снял фильм про АТО и что готов срежиссировать

Алан Бадоев признался, что кино – это не то, чем он хочет зарабатывать.

Об этом режиссер рассказал в интервью программы Бешенные псы на радио Новое время.

– Мне предлагали снять фильм о ситуации в Украине. Я отказался. Потому что считаю, что настоящий режиссер должен идти не за горячей темой, а за ее пониманием. То есть должно пройти время, когда произойдет отступление, когда она надоест и ею перестанут спекулировать. Когда у тебя будет возможность очень хладнокровно изучить ситуацию и показать это хотя бы так, как это было в Списке Шиндлера или в Спасении рядового Райана. Это должно быть конкретно, точно, не обязательно со взрывами, – заявил режиссер.

Он добавил, что если он и будет снимать кино, то оно вряд ли будет коммерческим.

– Я понял по первому опыту, что кино – это не то, чем я хочу зарабатывать себе на хлеб. У меня достаточно всего, чтобы снять то кино, которое мне будет интересно рассказать, как историю. Нет большего критика, чем я сам для себя. И пока я не буду доволен теми мыслями, которые я вынесу на большой экран, а это обязательно случится, пока я не буду в этом уверен, я этого, наверное, не сделаю, – подчеркнул Бадоев.

Также режиссер назвал любимый украинский фильм.

– Сейчас мне пока нравится только одно кино, которое появилось в Украине. Про глухонемых – Племя. Это кино, которое очень точно, конкретно отвечает моим знакам качества к любой истории, которая может быть рассказана. В ней есть тема, новизна, в ней есть почерк, и я долго не мог заснуть после просмотра этой картины. Это является для меня знаком качества, – отметил режиссер.

Ранее Факты ICTV писали, что Джаред Лето сыграет Джокера в новом фильме, который планирует снять киностудия Warner Bros.