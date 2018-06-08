Украинский продюсер, экс-участник группы Грибы Юрий Бардаш написал откровенный пост в Facebook об изменах его жены, певицы Луны (Кристины Бардаш) с саунд-продюсером Александром Волощуком.

Экс-участник группы Грибы Юрий Бардаш написал в Facebook очень эмоциональный пост, из которого следует, что его жена, 27-летняя певица Луна, изменила ему со своим саунд-продюсером Александром Волощуком.

– Мы вместе с тобой (Бардаш и Волощук. – Ред.) работали над музыкой в моей компании, не один трек сделали, и не один альбом. Общались достаточно тепло и близко и темы для разговора были разные. Ты ведь хороший парень был, как мне казалось, и перестав общаться, мы остались людьми с уважением друг к другу. Никто никому боли не причинял, плохого не сделал, я твоих баб не касался. И после всего этого ты начинаешь за моей спиной *бать мою женщину, мою жену, мать моего сына, и делаешь это как мыша, не сказав мне ни слова, – пишет Бардаш.

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Также Юрий признался и в своих изменах жене, однако отметил, что это лично его дело с Луной, поэтому Александру не стоило в это вмешиваться.

После многочисленных комментариев Бардаш удалил пост, но скриншоты откровений остались в сети.

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Экс-участник Грибов Бардаш публично обвинил жену Луну в измене / 2 фотографии

Сама Луна призналась в Instagram, что не держит зла на мужа, так как благодаря ему “встретила любовь всей своей жизни”.

Напомним, Луна и Юрий Бардаш познакомилась в 19 лет. В 2010 году пара на время переехала в США, где у них родился сын Георгий.

Фото: Юрий Бардаш, kri_luna