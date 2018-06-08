Хэллоуин – первый трейлер продолжения известного фильма ужасов

В сети появился первый трейлер фильма Хэллоуин, который является продолжением оригинального фильма ужасов 1978 года.

На канале Universal Pictures в Youtube появился трейлер фильма Хэллоуин, который является продолжением оригинального фильма ужасов 1978 года.

Продюсером картины выступит создатель франшизы Джон Карпентер.

По сюжету фильма психопат из первой части Майкл Майерс сбегает из тюрьмы и снова начинает убивать. Женщина, которая столкнулась с убийцей в прошлом, возвращается, чтобы остановить его.

Дата выхода ленты запланирована на 19 октября 2018 года.

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К слову, студия Sony Pictures опубликовала первый трейлер триллера Феде Альвареса Девушка, которая застряла в паутине — экранизации одноименной книги шведского писателя Давида Лагеркранца.

Видео: Universal Pictures