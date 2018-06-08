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Лобода показала, как снимала клип Superstar на 9 месяце беременности

Украинская певица Светлана Лобода показала, как снимала клип на песню Superstar, где она танцует на 9 месяце беременности.

После того, как Светлана Лобода выпустила тизер к клипу Superstar, многие начали утверждать, что якобы живот ненастоящий и все было снято задолго до беременности певицы.

Поэтому Лобода решила развеять всяческие слухи и разместила backstage-видео со съемок клипа.

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К слову, автором идеи и режиссером видео стала сама Лобода, рассказывавшая недавно о методах воспитания.

Съемки проходили в калифорнийской пустыне и длились более шести часов. Кроме того, в ролике снимались еще десять девушек в “интересном положении”. Всех их нашли через социальные сети.

Напомним, Светлана Лобода родила второго ребенка в Лос-Анджелесе.

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