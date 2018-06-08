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Мадонна выходит замуж

Известная певица Мадонна заявила, что выходит замуж.

Мадонна

Известная 59-летняя певица Мадонна шокировала фанатов, заявив в Twitter, что она выходит замуж.

– Я буду невестой. Выйду замуж. К удивлению, – написала звезда.

Мнения подписчиков Мадонны разделились. Некоторые думают, что она говорит о своем новом образе для клипа, а другие считают, что певица действительно выйдет замуж.

Читайте: Седокова получила престижную награду в РФ

К слову, 69-летнему Валерию Леонтьеву стало плохо перед концертом в Туле (Россия).

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