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Умер актер из фильма Любовь и голуби

Актер Игорь Лях, сыгравший Леньку в фильме Любовь и голуби, скончался в возрасте 55 лет.

Об этом в пятницу сообщила актриса Московского академического театра сатиры Лариса Бравицкая.

– Сегодня ночью ушел из жизни мой однокурсник Игорь Лях, – написала актриса в Facebook.

Игорь Лях в 1983 году он окончил Высшее театральное училище им. М.С. Щепкина, играл в Малом театре и театре им. М.Н. Ермоловой.

В 1984 году Лях снялся в знаменитой советской комедии Владимира Меньшова Любовь и голуби, где сыграл сына главных героев – Василия и Надежды – Леньку.

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Умер актер из фильма Любовь и голуби / 3 фотографии

Напомним, умер звезда шоу Танцуют все!

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