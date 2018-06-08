Умер актер из фильма Любовь и голуби

Актер Игорь Лях, сыгравший Леньку в фильме Любовь и голуби, скончался в возрасте 55 лет.
Об этом в пятницу сообщила актриса Московского академического театра сатиры Лариса Бравицкая.
– Сегодня ночью ушел из жизни мой однокурсник Игорь Лях, – написала актриса в Facebook.
Игорь Лях в 1983 году он окончил Высшее театральное училище им. М.С. Щепкина, играл в Малом театре и театре им. М.Н. Ермоловой.
В 1984 году Лях снялся в знаменитой советской комедии Владимира Меньшова Любовь и голуби, где сыграл сына главных героев – Василия и Надежды – Леньку.
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