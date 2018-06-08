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Регину Тодоренко заподозрили в беременности

Известную украинскую ведущую Регину Тодоренко подозревают в беременности.

Как пишут СМИ, у известной украинской ведущей Регины Тодоренко заметили округлившийся живот. Теперь ее подозревают в беременности.

Тодоренко отшутилась, опубликовав в Instagram видео, на котором пытается надуть живот.

Затем ведущая поделилась опросом с вариантами, почему у нее вздутый живот. Пользователи могли проголосовать за варианты беременна или поправилась.

Читайте: От Лорак до Каменских. Какие украинские артисты выступают и в России, и дома

К слову, известная певица Мадонна заявила, что выходит замуж.

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