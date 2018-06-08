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Седокова получила престижную награду в РФ

Украинская певица Анна Седокова похвасталась музыкальной наградой, которую ей вручили в Москве.

Артистка стала победительницей в номинации Видео года в рамках российской премии Fashion People Awards 2018. Об этом сообщили в Instagram-аккаунте ЖараТВ.

На странице телеканала Жара отметили, что Седокова получила хрустальную статуэтку премии FPA в Москве, так как в России она известна как одна из популярнейших певиц, телеведущих и светских львиц.

Престижную российскую премию Анна получила за клип на песню Не твоя вина, которая была презентована еще в октябре 2017 года.

Сама Седокова также написала о награде в социальной сети и поблагодарила всех за поддержку.

– Спасибо! Сегодня я получила награду FPA за fashion-video года НеТвояВина. Приятно очень. Ведь это наша победа и признание, – отметила она.

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К слову, ранее в Одессе, несмотря на угрозы активистов сорвать концерт украинского певца Виталия Козловского, выступление все же состоялось.

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