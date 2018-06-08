Студия DreamWorks опубликовала трейлер мультфильма Как приручить дракона 3, который должен стать завершающей частью картин, рассказывающих о приключениях Иккинга и его дракона Беззубика.
Трейлер студия опубликовала на своей канале в YouTube.
В новом мультфильме Беззубик найдет свою любовь – белоснежную дракониху.
Когда-то викинги жили в гармонии с драконами. В те времена они делили радость, горе… и последние штаны. Казалось, что так будет всегда, но появление загадочной Дневной Фурии изменило жизнь острова.
И теперь Иккинг и Беззубик столкнутся с безжалостным охотником на драконов, жаждущим уничтожить все, что им дорого.
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Напомним, сняли продолжение фильма Девушка с татуировкой дракона.
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