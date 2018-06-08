От Лорак до Каменских. Какие украинские артисты выступают и в России, и дома

Украинские артисты, которые еще вчера купались в лучах славы, сегодня уже стали антигероями. После 2014 года на симпатии аудитории влияет не только творчество, но и гастрольная деятельность артистов в России. Факты ICTV узнали, почему одним звездам украинцы концерты в РФ прощают, а другим – нет.

Когда речь идет о выступлениях в России, сразу на ум приходит Ани Лорак. Хотя наш звездный десант в РФ только ею, конечно, не ограничивается. Наиболее кардинальная в этом списке Таисия Повалий, которая в Украине после событий Майдана концертов не дает вовсе.

Однако список значительно шире. Его условно можно разделить на тех, кому за выступления в России пришлось поплатиться любовью украинских поклонников, и счастливцев, которым гастроли или прощают, или просто не замечают.

Кому выступления не простили

Список тех, кто выступает в РФ и при этом стал невъездным (для широкой аудитории) на концертные площадки Украины, возглавляют уже упомянутые Ани Лорак, Таисия Повалий и Иван Дорн. Говорить, что не выступают в Украине упомянутые звезды совсем – будет некорректно.

В ноябре прошлого года Ани Лорак появилась в качестве звездного сюрприза во время юбилейного концерта балета Freedom. Можно предположить, что имя звезды организаторы не анонсировали специально, чтобы избежать возможных провокаций. Зрители встретили певицу аплодисментами.

С Таисией Повалий все более-менее понятно. Не выступать – ее сознательный выбор. Еще в 2014 году певица переехала в Москву. Однако позже ее муж и продюсер Игорь Лихута сообщал украинским СМИ, что они вместе с женой продолжают жить в Киеве, а в РФ ездят только работать. На Родине, по словам Лихуты, они получили практически запрет на выступления и ротацию.

Почти секретно совсем недавно дал концерт в Киеве и Иван Дорн. Певец анонсировал концерт в секретном месте. Поклонники Дорна покупали билеты, зная только дату и время выступления. Из-за опасений срыва выступления, информацию о проведении обладатели билетов получили через смс накануне концерта. Этим местом стала протестантская церковь. Судя по фотографиям, которые выложил сам певец, послушать его песни пришли несколько сотен поклонников.

Среди других звезд, которые за гостеприимство российской аудитории поплатились любовью украинских поклонников, наиболее известные – Светлана Лобода, Алина Гросу и Анна Седокова.

Кому выступать можно

В то же время есть немало и тех артистов, которые спокойно работают на две сцены. Не теряет любви зрителей и заработков на концертах Макс Барских, который этим летом планирует выступить в нескольких украинских городах и в то же время является гостем российских музыкальных премий.

Находит в плотном рабочем графике время для выступлений в Киеве и Москве любимица публики Вера Брежнева. Стоит подметить, что за это певицу не редко критикуют в сети. Однако до радикальных действий не доходит.

Целый тур концертов уже дали в России участники группы Время и стекло. В сети можно найти расписание уже состоявшихся выступлений и афишу концертов на лето в 10 украинских городах. На шоу в Запорожье и Черновцах билеты уже проданы.

Не забывает участвовать в российских музыкальных шоу и Настя Каменских, не так давно начала выступать сольно под псевдонимом NK. В прошлом году она появилась на шоу Вечерний Ургант и раздавала интервью местным СМИ. Звезда сообщила, что собирается даже распространить на РФ и другие страны свой бизнес по производству спортивной одежды.

Двойные стандарты

Почему так избирательно относится публика к артистам, выступающим в России, однозначно ответить сложно. Не исключено, что одной из причин являются высказывания о конфликте между Украиной и Россией. Те звезды, которые давали интервью по поводу агрессии РФ, потеряли аудиторию в одной из стран, в зависимости от своей позиции.

Например, уже упомянутый Иван Дорн негативную реакцию к себе вызвал после скандального интервью российскому журналисту, где назвал конфликт между Украиной и Россией ссорой двух братьев. К этому певец активно гастролировал как в России, так и в Украине, и не страдал от каких гонений за этого.

Артисты, которые предпочитают обходить в своих публичных заявлениях нынешние отношения между странами, не становятся новостными ньюсмейкерами. Но в то же время и не теряют аудитории в обеих странах.

Обратная связь

В то же время есть примеры, когда украинские артисты потеряли российских рынок. Лидер Океана Эльзы Святослав Вакарчук еще несколько лет назад из-за проукраинской позиции снискал славу противника российского государства в соседней стране. Отменили из собственных побуждений или по инициативе российских организаторов выступления в РФ Pianoboy, Бумбокс, Onuka, The Hardkiss, Джамала, Анастасия Приходько и еще ряд звезд.

Так же, есть и российские звезды, которые потеряли свою аудиторию дома из проукраинской позиции. Яркий пример – актер Анатолий Пашинин, который вообще вступил в ряды украинской армии и нес службу на Востоке Украины. Российский Лидер группы Машина времени Андрей Макаревич за позицию по оккупации Крыма стал объектом критики на родине.

Политика в шоу-бизнесе

Артисты и политики всегда шли рядом. И это не сравнение деятельности последних с шоу. Просто звезды всегда вызывали эмоции и интерес общества. И этим умело пользуются политики. Поэтому любые новости связанные с выступлениями наших артистов в стране-агрессоре, сразу вызвали бурную реакцию представителей политсил. Чаще всего национально направленных.

Однако говорить о том, что политики целенаправленно строят кампании на звездной теме, нельзя, считает эксперт гастрольного рынка Юрий Гулевич.

Если такие проявления и есть – они единичны и ситуативные. Звезды – недостаточно масштабный уровень для политиков, – говорит эксперт.

Все инциденты, связанные со срывами концертов и другими провокациями против конкретных исполнителей – проявления радикальных групп в случаях, когда необходимо возмутить общество или сфокусировать его внимание на конкретных вещах.

Рада против гастролеров

Пока официально против российских. И только поддерживающих захватническую политику РФ. В ноябре прошлого года Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в уже существующий закон О гастрольных мероприятиях в Украине в части особенностей организации и проведения гастрольных мероприятий в Украине с участием граждан страны-агрессора.

Документ предусматривает, что решение допускать к выступлениям на украинской сцене или нет российских артистов, должен принимать СБУ после проверки. Кроме того, запрещается выступать в Украине звездам из Перечня лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины. Это так называемый черный список Минкульта российских художников, открыто поддерживают кремлевскую политику.

Попытались депутаты запретить и отечественным звездам выступать в РФ. В прошлом году группа депутатов от партии Свобода зарегистрировала проект закона, который должен запретить исполнителям-гражданам Украины выступать в России и на временно оккупированных территориях Украины. За нарушение гастролеров хотят наказывать штрафом. Сейчас на сайте Верховной Рады законопроект значится как отправлен на доработку.

Почему одним прощают, а другим нет

Юрий Гулевич предполагает, сидеть на двух стульях одновременно некоторым артистам удается из-за грамотного менеджмента.

Одним удается на рынке обеих стран, возможно, балгодаря умелой профессиональной политике. То есть менеджмент звезд осторожно проводит работу за рубежом. Так, чтобы информация о гастролях не появлялась в украинском информационном пространстве.

И в то же время анализировать какие-то закономерности, почему же информация о выступлениях в РФ одних звезд воспринимается лояльно, а других сразу же вычеркивают из концертных афиш, эксперт не берется.

В любом случае, решать, должен выступать на украинской сцене или нет исполнитель – с логической точки зрения имеет право лишь зритель. И делать это он должен своим кошельком, покупая или нет билеты на концерты артиста.

Вместо послесловия

Пока некоторые украинские артисты-за своей позиции, какой бы она ни была, теряют аудиторию, их российские коллеги зарабатывают своим творчеством лояльность власти. Например, недавно певцы и актеры спели про скандальный крымский мост.



Яна Семенюк