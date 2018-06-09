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Алена Шоптенко родила первенца

Известный украинский хореограф Алены Шоптенко родила мальчика, которого назвали Алексей.

О рождении малыша первым сообщил муж Алены Шоптенко, бизнесмен и маркетолог Алексей Иванов.

– Добро пожаловать, Алексей Алексеевич. Тут не всегда гостеприимно, но ты точно справишься!, – написал он в Instagram.

Читайте: Светлана Лобода во второй раз стала мамой

Роды прошли в одной из частных клиник Киева.

Ранее Факты ICTV писали, что известная украинская певица Светлана Тарабарова готовится впервые стать мамой. Сейчас звезда находится на 7 месяце беременности.

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