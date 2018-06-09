Райан Гослинг в роли Нила Армстронга: вышел трейлер Человека на Луне

Студия Universal Pictures опубликовала первый трейлер фильма Человек на Луне режиссера Дэмьена Шазелла.
Студия Universal Pictures опубликовала трейлер на своем канале на YouTube.
Эта биографическая драма основана на книге Джеймса Р. Хансена Первый человек: Жизнь Нила Армстронга.
Астронавта Нила Армстронга, первым ступившего на Луну, сыграл Райан Гослинг.
Роль первой жены Армстронга Дженет Шерон исполнила актриса Клэр Фой, а Базза Олдрина, второго человека на Луне, — Кори Столл.
Кстати, недавно вышел трейлер фильма Девушка, которая застряла в паутине, где Клэр Фой сыграла главную роль.
Премьера фильма Человек на Луне состоится в ноябре 2018 года.
Напомним, Дэмьен Шазелл получил премию Оскар в 2017 году в номинации Лучший режиссер за фильм Ла-Ла-Ленд.
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