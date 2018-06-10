Умерла актриса Юнис Гейсон – первая девушка Бонда

Известная британская актриса Юнис Гейсон, которая была девушкой Джеймса Бонда в первом фильме об агенте 007, умерла в возрасте 90 лет.
Об этом сообщает ВВС Украина.
В 1962 году она сыграла Силвию Тренч в фильме Доктор Ноу. Ее партнером был Шон Коннери.
Юнис Гейсон также известна благодаря роли в сериале Месть Франкенштейна, который вышел в 1958 году.
После фильма о Джеймсе Бонде снималась еще в нескольких телесериалах.
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Напомним, недавно умер звезда шоу Танцуют все!
Фото: Eunice Gayson
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