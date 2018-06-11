Актриса Нина Русланова срочно госпитализирова

В Москве экстренно госпитализировали с травмой головы известную актрису театра и кино Нину Русланову.

Об этом сообщает российский Пятый канал со ссылкой на источники.

По предварительным данным, накануне Русланова упала в своей квартире и получила сильный ушиб головы.

В этот момент 72-летняя актриса была дома не одна, поэтому родственники быстро вызвали медиков.

Врачи поставили диагноз – открытая рана волосистой части головы.

Сегодня утром Русланову отпустили домой.

Читайте: Умерла известный режиссер Кира Муратова

Кстати, точная дата рождения артистки неизвестна. Двухмесячную девочку нашли в феврале 1946 года в городе Богодухов Харьковской области. По предположениям, Нина Русланова родилась в декабре 1945 года, а дату рождения она выбрала себе сама уже позднее, когда получала паспорт.

Она известна благодаря ролям в фильмах: Афоня, Тени исчезают в полдень, Зимняя вишня, Мой друг Иван Лапшин, Завтра была война, Собачье сердце, Небеса обетованные и другие.

К слову, вчера стало известно о смерти актрисы Юнис Гейсон, которая была девушкой Джеймса Бонда в первом фильме об агенте 007.

Фото: rustars.tv