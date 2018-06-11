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Бейонсе и Jay-Z в постели – пикантные снимки попали в сеть (18+)

Американская поп-дива Бейонсе и ее супруг, рэпер Jay-Z выпустили книгу совместных интимных фото, отдельные снимки которой фаны звездной пары тут же распространили в соцсетях.

Книга откровений Jay-Z и Бейонсе вышла в преддверии их совместного тура On The Run Tour II. Материалы не несут чрезмерно откровенных сцен или фото порнографического характера, лишь “очень мягкая” и “милая” эротика, как отметили поклонники исполнителей.

– Они такие милые вдвоем. Обожаю их. Очень красивая фотосессия, пусть и откровенная, – отреагировали в комментариях под снимками.

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Бейонсе и Jay-Z в постели – пикантные снимки попали в сеть (18+) / 2 фотографии

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Напомним, Jay-Z и Beyonce поженились в 2008 году. Пара тщательно скрывала свою личную жизнь, однако последние несколько лет супруги перестали прятаться от папарацци и даже начали выкладывать в соцсети совместные фотографии.

ФОТО: Instagram

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