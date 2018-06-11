Где пройдет Евровидение 2019: Израиль назвал 4 города

Израиль назвал четыре города, которые претендуют на проведение Евровидения 2019. Среди них – Иерусалим, Тель-Авив, Хайфа и Эйлат.

Из-за возможного бойкота многими странами Евровидения 2019 в Иерусалиме, власти Израиля решили не останавливать свой выбор на этом городе, сообщает Times of Israel.

На проведение Евровидения в Израиле приняты к рассмотрению четыре города – Иерусалим, Тель-Авив, Хайфа и Эйлат.

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Европейский вещательный союз заявил, что не будет выступать против Иерусалима как места проведения Евровидения. Однако представители союза добавили, что песенный конкурс могут политизировать.

Именно поэтому было решено выбрать еще и другие города, которые бы показали, что у Иерусалима нет преимущества.

– Наша цель – чтобы страны не бойкотировали место проведения конкурса, – говорится в заявлении представителей Израиля.

Напомним, Евровидение 2019 пройдет в Израиле благодаря победе Нэтты Барзилай с песней Toy.

По решению организаторов, Евровидение 2019 пройдет в конце мая.

К слову, известной актрисе Галь Гадот уже предложили стать ведущей Евровидения 2019.

Фото: Eurovision