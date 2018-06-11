F*ck Trump! Роберт де Ниро обматерил Трампа в прямом эфире и сорвал овации

Актер Роберт Де Ниро дважды выругался в адрес президента США Дональда Трампа, выступая на церемонии вручения премии Tony Award в Нью-Йорке.
Актер Роберт Де Ниро вышел на сцену Radio City Music Hall в Нью-Йорке, чтобы объявить победителя в одной из номинаций премии Tony Award.
Однако прежде чем объявить выступление Брюса Спрингстина, Роберт Де Ниро дважды использовал ненормативную лексику в отношении президента США Дональда Трампа.
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– Я собираюсь вот что сказать. F*ck Trump. Теперь все не так хорошо с Трампом. Только F*ck Trump, – сказал де Ниро.
К слову, телеканалы вырезали бранные слова актера о Трампе, однако подтвердили их в подписи к видео.
Robert De Niro say ‘F— Trump’ at #TonyAwards, crowd goes crazy https://t.co/KaY9MRupb5 pic.twitter.com/jscqs8VvKm
— Variety (@Variety) 11 июня 2018 г.
Напомним, во время протестов против избрания Дональда Трампа президентом США на улицы Нью-Йорка вышли голливудские актеры, среди которых был Роберт Де Ниро. Тогда он заявил, что Дональд Трамп – плохой пример для США.