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F*ck Trump! Роберт де Ниро обматерил Трампа в прямом эфире и сорвал овации

Актер Роберт Де Ниро дважды выругался в адрес президента США Дональда Трампа, выступая на церемонии вручения премии Tony Award в Нью-Йорке.

Роберт де Ніро

Актер Роберт Де Ниро вышел на сцену Radio City Music Hall в Нью-Йорке, чтобы объявить победителя в одной из номинаций премии Tony Award.

Однако прежде чем объявить выступление Брюса Спрингстина, Роберт Де Ниро дважды использовал ненормативную лексику в отношении президента США Дональда Трампа.

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– Я собираюсь вот что сказать. F*ck Trump. Теперь все не так хорошо с Трампом. Только F*ck Trump, – сказал де Ниро.

К слову, телеканалы вырезали бранные слова актера о Трампе, однако подтвердили их в подписи к видео.

Напомним, во время протестов против избрания Дональда Трампа президентом США на улицы Нью-Йорка вышли голливудские актеры, среди которых был Роберт Де Ниро. Тогда он заявил, что Дональд Трамп – плохой пример для США.

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