F*ck Trump! Роберт де Ниро обматерил Трампа в прямом эфире и сорвал овации

Актер Роберт Де Ниро вышел на сцену Radio City Music Hall в Нью-Йорке, чтобы объявить победителя в одной из номинаций премии Tony Award.

Однако прежде чем объявить выступление Брюса Спрингстина, Роберт Де Ниро дважды использовал ненормативную лексику в отношении президента США Дональда Трампа.

К слову, телеканалы вырезали бранные слова актера о Трампе, однако подтвердили их в подписи к видео.

Robert De Niro say ‘F— Trump’ at #TonyAwards, crowd goes crazy https://t.co/KaY9MRupb5 pic.twitter.com/jscqs8VvKm

— Variety (@Variety) 11 июня 2018 г.