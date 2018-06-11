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Лобода получила новую премию в РФ и призналась в любви

Украинская певица Светлана Лобода получила музыкальную премию МУЗ ТВ и призналась в любви к популярному российскому певцу Димы Билану.

Об этом Светлана Лобода написала на своей странице в Instagram.

– Я Люблю этого парня… его талант….и глубину в глазах, – отметила Лобода под совместным фото с Биланом.

К слову, на премии МУЗ-ТВ украинская певица получила награду-тарелку Лучшая исполнительница.

А недавно Светлана Лобода родила второго ребенка.

Фотография собрала уже больше 120. тыс. лайков.

Напомним, Лобода выпустила скандальную песню SuperSTAR.

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