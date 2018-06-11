Лобода выпустила скандальную песню SuperSTAR

Украинская певица Светлана Лобода показала новый тизер на песню Superstar, который она снимала на 9 месяце беременности.

Новый тизер на песню SuperSTAR Светлана Лобода опубликовала на своем официальном канале на YouTube.

К слову, автором идеи и режиссером анонсированного видео стала сама Лобода, рассказывавшая недавно о методах воспитания.

Съемки проходили в калифорнийской пустыне и длились более шести часов. Кроме того, в ролике снимались еще десять девушек в “интересном положении”. Всех их нашли через социальные сети.

Кто не знает – Светлана Лобода родила второго ребенка.

Напомним, после того, как Светлана Лобода выпустила первый тизер к клипу Superstar, многие начали утверждать, что якобы живот ненастоящий и все было снято задолго до беременности певицы.

Тогда Лобода показала, как снимала клип Superstar на 9 месяце беременности.