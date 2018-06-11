Названы лучшие сериалы о супергероях Marvel

Лучшим сериалом о супергероях стало телевизионное шоу Агент Картер, спин-офф боевика Первый Мститель.

Сериал выходил с 2015 по 2016 год и после двух сезонов был закрыт. В нем рассказывается о приключениях Пегги Картер (Хейли Этвелл), которая становится одной из основательниц организации Щ.И.Т.

Рейтинг составил портал USA Today, передает Lenta.ru.

Второе место занял сериал Джессика Джонс о девушке с суперспособностями и пристрастием к алкоголю, которая пытается наладить жизнь, работая частным детективом. Главную роль исполнила Кристен Риттер. Последний, второй сезон Джессики Джонс вышел в 2018 году.

На третьей строчке — Люк Кейдж о темнокожем человеке с непробиваемой кожей. Впервые Кейдж (Майк Колтер) появился в первом сезоне Джессики Джонс, а в сентябре 2016-го обзавелся собственными сериями. Четвертое место кинокритики отдали сериалу Плащ и Кинжал с Оливией Холт и Обри Джозефом, повествующему о двух подростках, которые обнаруживают у себя суперспособности — Тэнди (Холт) способна излучать световые кинжалы, а Тайрон (Джозеф) может поглощать жизненные силы других существ.

Далее в рейтинге следуют сериалы Беглецы, Защитники, Агенты Щ.И.Т., Каратель и Железный кулак. Худшим супергеройским сериалом Marvel кинокритики признали шоу Сверхлюди, вышедшее в 2017-м.

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К слову, ранее стала известно, что студия Marvel снимет фильм о новом супергерои.