Соблазнительный танец Тины Кароль на шпильках и в облегающем боди

Украинская певица Тина Кароль восхитила поклонников пикантным видео, на котором показала свою растяжку.
Видео Тина Кароль разместила в Instagram.
На ролике певица занимается хореографией и выполняет соблазнительные движения в облегающем боди и на каблуках.
В комментариях поклонники отметили отличную растяжку Тины Кароль и восхитились ее трудолюбием.
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– Какая пластика, женственность! Вау, это шикарно!, Такая пластичная и ножки красивые!, Трудяга наша!, Какая умничка! Универсальная женщина! Осталось немножко и сядешь на шпагат!, Трудолюбивая!, Вы большая молодец, так держать!, Это выше возможного! – пишут они.
К слову, недавно известный украинский хореограф Алена Шоптенко родила сына.
Фото: Кадр из видео