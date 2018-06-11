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Соблазнительный танец Тины Кароль на шпильках и в облегающем боди

Украинская певица Тина Кароль восхитила поклонников пикантным видео, на котором показала свою растяжку.

Тіна Кароль

Видео Тина Кароль разместила в Instagram.

На ролике певица занимается хореографией и выполняет соблазнительные движения в облегающем боди и на каблуках.

В комментариях поклонники отметили отличную растяжку Тины Кароль и восхитились ее трудолюбием.

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– Какая пластика, женственность! Вау, это шикарно!, Такая пластичная и ножки красивые!, Трудяга наша!, Какая умничка! Универсальная женщина! Осталось немножко и сядешь на шпагат!, Трудолюбивая!, Вы большая молодец, так держать!, Это выше возможного! – пишут они.

К слову, недавно известный украинский хореограф Алена Шоптенко родила сына.

Фото: Кадр из видео

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