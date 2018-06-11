В Грузии умер знаменитый актер

Грузинский актер и певец Гио Хуцишвили скончался на 56-м году жизни в Тбилиси.

У артиста было онкологическое заболевание.

– Смерть популярного актера и певца Гио Хуцишвили – большая потеря для культуры Грузии, – заявил в понедельник председатель Палаты культуры страны Давид Окиташвили.

Две недели назад перед зданием Тбилисской филармонии была открыта именная звезда певца и актера Хуцишвили, в церемонии принимали участие члены правительства Грузии, видные деятели культуры страны, а также сам артист, передает ТАСС.

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За более чем 30 лет творческой деятельности Хуцишвили снялся в десятках фильмов, в том числе в картинах Праздник греха (1990), Хареба и Гоги (1987), Наш черед, ребята (1986), Любовь с акцентом (2012) и других фильмах, хорошо известных поклонникам кино в разных странах мира.