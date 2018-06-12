Красной подошве быть! Лубутен выиграл суд ЕС

Французский дизайнер Кристиан Лубутен выиграл дело в Европейском суде по эксклюзивному праву на знаменитые красные подошвы женской обуви на высоких каблуках.

Решение суда ЕС было обнародовано во вторник, 12 июня, передает Reuters.

По законодательству ЕС, компании не могут зарегистрировать торговым знаком общие формы продуктов, такие как подошвы обуви.

Фирма Van Haren настаивала на том, что суд не может рассматривать жалобу Лубутена, поскольку красные подошвы не могут быть зарегистрированы как торговая марка.

– Торговый знак не касается особой формы подошвы женских туфель на высоких каблуках, а описание торгового знака специально подчеркивает, что он охватывает только расположение красного цвета, которое и было предметом регистрации знака, – говорится в решении суда.

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В 2012 году Кристиан Лубутен подал в нидерландский суд иск против нидерландской фирмы Van Haren, которая выпустила туфли-лодочки с красной подошвой.

Генеральный адвокат суда ЕС рекомендовал вынести решение не в пользу дизайнера. Обычно суды прислушиваются к мнению генерального адвоката.