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Холли Берри разделась в поддержку ЛГБТ

Известная актриса Холли Берри поддержала ЛГБТ-сообщество, выложив в сети откровенный снимок.

Известная актриса Холли Берри выложила в Instagram откровенный снимок в поддержку ЛГБТ-сообщества.

На фотографии актриса сидит возле бассейна только в радужной юбки-пачке.

– В поддержку всех людей, имеющих личное право быть, – подписала снимок Берри.

 

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К слову, американская поп-дива Бейонсе и ее муж, рэпер Jay-Z, выпустили книгу совместных интимных фото.

Фото: halleberry

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