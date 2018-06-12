Лобода готовит “космическое шоу” в Москве. Украины в графике концертов нет

Украинская певица Светлана Лобода через месяц после рождения второго ребенка собралась на гастроли. В Москве запланировано “космическое шоу”, тогда как Украины в графике вообще нет.

На официальном сайте Светланы Лободы появился график выступлений певицы.

Концертный тур расписан на несколько месяцев вперед, но Украины в нем нет.

Несмотря на это, Светлана Лобода выступит в городах России, а также в Турции.

А в конце октября 2018 года певица запланировала “космическое шоу” в центре Москвы.

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– Я вас люблю. Скоро увидимся в туре! А в октябре – в Крокусе, – написала Лобода в своем Instagram.

Вопросы поклонников о концертах в родной Украине певица оставила без внимания.

К слову, ранее Светлана Лобода стала лучшей певицей России по версии МУЗ-ТВ, а также призналась в любви популярному российскому певцу Диме Билану.

Фото: lobodaofficial