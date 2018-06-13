Клип ONUKA попал в шортлист Берлинского кинофестиваля

Клип украинской группы ONUKA на трек Vidlik вошел в официальную программу Berlin Fashion Film Festival.
Об этом группа сообщил в Facebook.
Видео добавили в шортлист фестиваля сразу в четырех категориях: Лучший новый артист, Лучшее музыкальное видео, Художник-постановщик, Стайлинг.
Клип из одноименного мини-альбома группы вышел в апреле 2016 года. Сейчас под видео более 4 млн просмотров.
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Кинофестиваль BFFF-2018 пройдет 12-13 июля.
Ранее Факты ICTV писали, что британская виртуальная группа Gorillaz выпустила клип на новую песню Humility.
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