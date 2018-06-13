Режиссер Станислав Говорухин в тяжелом состоянии

Российские СМИ сообщили о смерти режиссера Станислава Говорухина. Но его пресс-секретарь это опровергает.

Об этом Мария Шоппо сообщила радиостанции Говорит Москва.

– Он жив. Я не могу это комментировать, могу только опровергнуть информацию, которая появилась в СМИ. Он жив, – сказала она.

При этом одни издания сообщают о смерти Говорухин, а другие – что находится в тяжелом состоянии.

– Станислав Сергеевич был недавно госпитализирован в Центральную клиническую больницу (ЦКБ), его состояние оценивается как крайне тяжелое, – сказал Интерфаксу источник в медицинских кругах.

Сейчас знаменитому режиссеру 82 года. На его счету более 20 художественных фильмов, самые известные – Вертикаль, Десять негритят, Ворошиловский стрелок, Благословите женщину, Место встречи изменить нельзя. Как актер он снялся во многих фильмох, в том числе в АССА.

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Кстати, недавно в соцсетях сообщили о смерти Аллы Пугачевой – это оказался фейк.

Фото: Mash