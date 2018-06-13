PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Кино / Режиссер Станислав Говорухин в тяжелом состоянии/

Режиссер Станислав Говорухин в тяжелом состоянии

Российские СМИ сообщили о смерти режиссера Станислава Говорухина. Но его пресс-секретарь это опровергает.

Станіслав Говорухін

Об этом Мария Шоппо сообщила радиостанции Говорит Москва.

– Он жив. Я не могу это комментировать, могу только опровергнуть информацию, которая появилась в СМИ. Он жив, – сказала она.

При этом одни издания сообщают о смерти Говорухин, а другие – что находится в тяжелом состоянии.

– Станислав Сергеевич был недавно госпитализирован в Центральную клиническую больницу (ЦКБ), его состояние оценивается как крайне тяжелое, – сказал Интерфаксу источник в медицинских кругах.

Сейчас знаменитому режиссеру 82 года. На его счету более 20 художественных фильмов, самые известные – Вертикаль, Десять негритят, Ворошиловский стрелок, Благословите женщину, Место встречи изменить нельзя. Как актер он снялся во многих фильмох, в том числе в АССА.

Читайте: Умер создатель легендарного зайчика Playboy

Кстати, недавно в соцсетях сообщили о смерти Аллы Пугачевой – это оказался фейк.

ФотоMash

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка