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Станислав Говорухин впал в кому – СМИ

Советский и российский режиссер Станислав Говорухин, о смерти которого ранее сообщили РосСМИ, впал в кому.

Станіслав Говорухін

Об этом сообщает Telegram-канал 360 со ссылкой на источник.

Подробности произошедшего не раскрываются, официальные источники это сообщение не подтверждали.

По данным Интерфакса, Станислав Говорухин доставлен в Центральную клиническую больницу в Москве.

Врачи оценивают состояние 82-летнего режиссера как крайне тяжелое.

Напомним, в среду утром РосСМИ сообщили о смерти Станислава Говорухина. Пресс-секретарь Мария Шоппо назвала эту информацию “злой шуткой”.
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Станислав Говорухин снял множество художественных, художественно-публицистических и публицистических фильмов, а также написал более 20 сценариев к фильмам.

Самые известные его режиссерские работы в кино: Вертикаль, Место встречи изменить нельзя, Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна, Десять негритят, Ворошиловский стрелок, Благословите женщину.

Фото: УНИАН

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