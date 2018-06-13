Станислав Говорухин впал в кому – СМИ

Советский и российский режиссер Станислав Говорухин, о смерти которого ранее сообщили РосСМИ, впал в кому.
Об этом сообщает Telegram-канал 360 со ссылкой на источник.
Подробности произошедшего не раскрываются, официальные источники это сообщение не подтверждали.
По данным Интерфакса, Станислав Говорухин доставлен в Центральную клиническую больницу в Москве.
Врачи оценивают состояние 82-летнего режиссера как крайне тяжелое.
Напомним, в среду утром РосСМИ сообщили о смерти Станислава Говорухина. Пресс-секретарь Мария Шоппо назвала эту информацию “злой шуткой”.
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Станислав Говорухин снял множество художественных, художественно-публицистических и публицистических фильмов, а также написал более 20 сценариев к фильмам.
Самые известные его режиссерские работы в кино: Вертикаль, Место встречи изменить нельзя, Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна, Десять негритят, Ворошиловский стрелок, Благословите женщину.
Фото: УНИАН