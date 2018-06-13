У Анджелины Джоли могут забрать детей

Если актриса Анджелина Джоли не наладит общение бывшего мужа Брэда Питта с детьми, то у нее могут забрать право родительской опеки.

У актрисы Анджелины Джоли могут забрать право опеки над детьми, если она не наладит общение бывшего мужа Брэда Питта с ними, сообщает TMZ.

По словам судьи по делу о разводе, детям нужны крепкие и здоровые отношения с отцом и матерью, а потому Питту нужно общаться с ними.

Судья также рассказал о шагах, которые Джоли должна предпринять, чтобы помочь бывшему мужу наладить контакт с детьми. Туда входит подробное расписание летних встреч и общение детей с Питтом по телефону, без вмешательства актрисы.

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К слову, известные актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли якобы нашли компромисс и готовы подписать документы о разводе.