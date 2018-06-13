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Ударил пенисом по лицу! Звезда фильма Джанго освобожденный попал в секс-скандал

Американского актера Джейми Фокса, известного по фильму Джанго освобожденный, обвинили в домогательствах и принуждению к оральному сексу.

Джеймі Фокс

На звезду фильма Джанго освобожденный Джейми Фокса пожаловалась женщина, имя которой не сообщается.

Она заявила, что Фокс якобы принуждал ее к оральному сексу, а когда она отказалась, ударил ее половым органом по лицу, пишет TMZ.

По словам женщины, инцидент произошел в 2002 году в Лас-Вегасе на вечеринке, организованной Джейми Фоксом.

После домогательств актера женщину якобы выгнали с мероприятия. Инцидент вызвал у нее паническую атаку, от которой женщина долго лечилась.

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Правоохранители сообщили о начале расследования по этому делу, однако срок давности подобных преступлений в штате Невада составляет три года.

Адвокат Джейми Фокса уже опроверг все обвинения в адрес актера. Звезда намерена обратиться в полицию, чтобы обвинить женщину в клевете.

Ранее американского музыканта R. Kelly обвинили в сексуальном насилии и заражении венерической болезнью.

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