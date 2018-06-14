5 знаменитых фильмов и поддержка оккупации Донбасса. Чем запомнился Говорухин

Сегодня после продолжительной болезни скончался режиссер Станислав Говорухин. Факты ICTV собрали самые интересные факты из его жизни и 5 лучших фильмов.

Станислав Говорухин родился 29 марта 1936 года в городе Березники (ныне – Пермский край). Его воспитывала мать, Прасковья Афанасьевна Глазкова, портниха. Отец – Сергей Говорухин, донской казак – был репрессирован и погиб, предположительно, в 1938 году.

У режиссера два образования: первое – геологическое (1958 год), второе – режиссерское (1966 год).

Его профессиональная деятельность началась с ТВ, а именно с Казанской студии телевидения. После он отправился в Одесскую киностудию, где проработал последующие 20 лет. Там он снял свой первый фильм Вертикаль (1967). В нем сыграл Владимир Высоцкий и прозвучали его песни.

Потом были такие известные картины, как Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо (1972), Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна (1981), В поисках капитана Гранта (1985), Десять негритят (1987) и др.

А в 1979 году на экраны вышла картина Пираты XX века, которые кинокритики окрестили первым советским боевиком. Фильм получил огромную славу, став лидером отечественного проката. Его посмотрело около 90 млн зрителей!

Но настоящее признание Говорухину принесла картина Место встречи изменить нельзя.

Интенсивно работать в кино Станислав Говорухин перестал в 1985 году. Он активно включился в политику. С 1993 года по 2018 год являлся депутатом Госдумы России.

11 марта 2014 года Говорухин в числе первых 86 человек подписал открытое обращение деятелей культуры РФ в поддержку политики президента РФ Владимира Путина в Украине и в Крыму. 12 марта 2014 года режиссер разъяснил журналистам свою позицию по данному вопросу следующим образом:

– Двадцать лет я жил и работал в Одессе, на Одесской киностудии, и хорошо знаю, что такое украинский национализм. На себе неоднократно испытывал, – заявил Говорухин.

Место встречи изменить нельзя



Фильм снят по детективной повести братьев Вайнеров Эра милосердия, но прочитал он ее по-своему. Одну из главных ролей в кинокартине сыграл Владимир Высоцкий, он посмертно получил Государственную премию СССР в 1987 году.

Фильм состоит из пяти серий. Действия разворачиваются в послевоенной Москве в августе — ноябре 1945 года.

Десять негритят

Вероятно, не случайно из многочисленных произведений Агаты Кристи Говорухин выбрал для экранизации Десять негритят. Это повесть о судье, который не смог наказать преступников по закону и расправился с ними “по совести”.

Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо

Эта экранизация романа Даниэля Дефо о приключениях несчастного, выжившего на необитаемом острове, стало очень популярна не только в СССР, но и за его пределами: фильм стал самым популярным советским фильмом в Польше за все десятилетие. В кинотеатрах СССР кинокартину посмотрело 26,3 млн зрителей!

Ворошиловский стрелок

Картину называли антикапиталистической, хотя вообще-то главный злодей в ней – коррумпированный начальник милиции, а история простого миролюбивого человека, который берется за оружие, потому что довели – это классический сюжет Голливуда.

Благословите женщину

Этот фильм вышел на экраны в 2003 году и сразу же полюбился зрителям своей жизненностью. Фильм снят по повести И. Грековой Хозяйка гостиницы и рассказывает о нелегкой судьбе молодой девушки, жены офицера. Действия разворачиваются в 30-х годах XX столетия.

В фильме снялись такие известные актеры, как Светлана Ходченкова и Александр Балуев и другие. Кинокартина получила не только любовь зрителей, но и множество наград и премий.

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Напомним, что Говорухин умер сегодня утром в санатории Барвиха после тяжелой болезни. Ему было 82 года.