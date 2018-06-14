Трусливый народ! Скандальные высказывания Говорухина об Украине

Сегодня на 82 году жизни умер Станислав Говорухин. Он неоднократно остро изъяснялся относительно украинско-российского конфликта, а еще активно выступал в поддержку Владимира Путина.

Так, в интервью газете Аргументы и факты в сентябре 2014 года режиссер сказал, что не посетит больше Украину:

– Такую кровь не смоешь. Может, через 100 лет и помиримся, если Земля еще будет существовать. Но на отрезок моей оставшейся жизни я прекрасно понимаю, что уже не поеду ни в Киев, ни в Харьков.

Кроме того, Говорухин заявил, что с брезгливостью относится к Одессе, а жителей города назвал “трусливым народом”.

– А Одесса… Я с брезгливостью отношусь к городу. К горожанам, которые позволили сделать с собой такое. В Одессе же миллион с лишним жителей! Трусливый народ – одесситы. Я их хорошо знаю… Такое невозможно было бы в Севастополе – там каждый бы взял тесак, топор, ружье. Есть народы, которые не запугаешь. Чеченцы. Или керченцы. Мужественные, сильные. И вся история их такова. А одесситы заткнулись, испугались и сидят… И постепенно меняют свои взгляды. Зомбируются понемногу и тоже рассказывают про москалей, которые воюют с Украиной…, – высказался режиссер.

Помимо этого, в еще одном интервью Станислав Говорухин рассказал, что считает агрессивную политику России в отношении Украины абсолютно правильной и нормальной и поддерживает “всей душой” президента РФ Владимира Путина и “народ Донбасса”.

В то же время Говорухин рассуждает о “гражданской войне в Украине”, заявляет, что идет гражданская война, “русская часть Донбасса сражается с национальной частью разношерстной Украины, которая никогда не была единой”.

– Особо ничего не сделаешь, надо не уподобляться некоторым украинцам, не воспитывать в народе ненависть к другой национальности, чтобы у нас не возникло то, что там. Для них все москали на одно лицо, мы все для них мерзавцы, враги. Пока мы разделяем украинский народ и его националистических вождей – это совсем разные пироги, так и должно быть. Из-за моей позиции я на Украине нежелательный гость. Я поддерживаю президента России Владимира Путина и всей душой за народ Донбасса.

Оценивая политику Путина по отношению к Украине, Станислав Говорухин отметил, что пока она правильная, но он не пророк и не знает, во что все это выльется.

– Пока во многих сложных моментах наш президент вел себя правильно, в частности с Крымом. Сейчас легко представить, что было бы в Крыму, если бы жителям Крыма не дали провести референдум. Сколько бы крови там пролилось! Было бы тяжелей, чем на Донбассе. Но Крым однороден, там русские, разбавленные татарами. В Донбассе не может быть результата 90 процентов за присоединение к России. Они голосуют за независимость, – высказался Говорухин.

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Напомним, что сегодня утром в санатории Барвиха после тяжелой болезни умер Станислав Говорухин.