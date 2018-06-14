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Джоли сделала гневное заявление о разводе с Питтом
Голливудская актриса Анджелина Джоли, которую суд обязал позволить Брэду Питту чаще видеться с детьми, сделала официальное заявление. В нем она выразила отношение к тому, что происходит.
– С самого начала Анджелина была сконцентрирована на здоровье и интересах детей, поэтому особенно важно было провести последнее судебное заседание в частном порядке. Печально, что кто-то из эгоистических соображений слил в прессу выборочные части протокола заседания и создал неточную и неправильную картину, – сказано в официальном комментарии Джоли, пишет
Newsme.
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Напомним, на днях в прессу попала информация о том, что судья обязал Джоли разрешить 54-летнему Питту видеться чаще с детьми. Высший суд округа Лос-Анджелес постановил, что “отсутствие отношений с отцом” будет нести “ущерб” шестерым наследникам экс-супругов. Если
над детьми. Джоли не выполнит условия суда, то она рискует потерять первостепенное физическое опекунство
Опубликовано Июнь, 14 в 11:43
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