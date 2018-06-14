Речь идет о миллионах долларов! Ани Лорак погрязла в долгах

Украинская певица Ани Лорак, которая активно выступает в России, призналась, что погрязла в колоссальных долгах из-за своего нового шоу DIVA.

Ани Лорак призналась, что грандиозное шоу DIVA обошлось ей в несколько миллионов долларов и загнало в долговую яму.

– Оно стоит столько, что я сейчас в долгах. И отрабатывать его буду ближайших пару лет точно. Цифры мы еще до конца не знаем, потому что рассчитались не со всеми подрядчиками, мы еще собираем счета… Речь идет о миллионах долларов, – цитирует певицу издание Сlutch.

Точную цифру Ани Лорак называть отказалась, но добавила, что потратила меньше $5 млн.

Для шоу понадобилось более 210 тонн оборудования, сцена-трансформер, порядка 500 кинетических подвесов для создания трюков в воздухе, 19 лифтов, 240 сценических костюмов и около 3 часов живого звука.

Над проектом, режиссером которого стал Олег Бондарчук, работали команда из 250 человек.

Читайте: От Лорак до Каменских. Какие украинские артисты выступают и в России, и дома Поклонники "поймали" Ани Лорак на плагиате Лобода готовит "космическое шоу" в Москве. Украины в графике концертов нет

Шоу DIVA стало вторым по затратам в российском шоу-бизнесе. На первом месте остается Филипп Киркоров.

Напомним, грандиозное шоу DIVA Ани Лорак презентовала весной этого года в Минске. Затем певица гастролировала в Америке и провела шоу в 5 российских городах. Позже сольные концерты Ани Лорак состоялись в Австралии – Мельбурне и Сиднее.

К слову, во время выступления в Сиднее Ани Лорак спела украинскую песню Червона рута.

Фото: anilorak