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Умер Доминик Фонтана – барабанщик Элвиса Пресли

Доминик Джозеф Фонтана умер в возрасте 87 лет.

Домінік Джозеф Фонтана

Доминик Джозеф Фонтана, который был барабанщиком известного певца Элвиса Пресли, умер в штате Теннесси (США) в возрасте 87 лет, сообщает ABC News.

Фонтана умер у себя дома.

Жена музыканта добавила, что он относился ко всем, как к своим друзьям.

Фонтана присоединился к Элвису Пресли в 1955 году и работал с ним около 14 лет. В 2009 музыканта включили в Зал славы рок-н-ролла.

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К слову, в Нью-Йорке умер музыкант и продюсер Регги Лукас, который в 1983 году сотрудничал с культовой певицей Мадонной.

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