Слава из НеАнгелов снялась обнаженной на кровати в гостинице (18+)

Солистка известной украинской поп-группы НеАнгелы Слава Каминская опубликовала фотографию, на которой она предстала абсолютно обнаженной.
Снимок появился на ее странице в Instagram.
Так, днями Каминская отправилась в Нью-Йорк, США. Артистка снялась в гостиничном номере, стоя на кровати абсолютно без одежды, а над ней сверкает надпись KISS (Поцелуй). Отдаленно фото напоминает кадр из эротического фильма.
Большинство поклонников Славы отметили, что она прекрасно выглядит и при этом очень смелая. Но нашлись и те, кто счел такой снимок пошлым и вульгарным, сравнив Славу с девушкой из квартала красных фонарей и даже с девушкой из публичного дома.
Читайте: Слава из НеАнгелов спародировала своих подписчиков
К слову, пикантные снимки Бейонсе и Jay-Z в постели попали в сеть.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+