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Слава из НеАнгелов снялась обнаженной на кровати в гостинице (18+)

Солистка известной украинской поп-группы НеАнгелы Слава Каминская опубликовала фотографию, на которой она предстала абсолютно обнаженной.

Снимок появился на ее странице в Instagram.

Так, днями Каминская отправилась в Нью-Йорк, США. Артистка снялась в гостиничном номере, стоя на кровати абсолютно без одежды, а над ней сверкает надпись KISS (Поцелуй). Отдаленно фото напоминает кадр из эротического фильма.

Большинство поклонников Славы отметили, что она прекрасно выглядит и при этом очень смелая. Но нашлись и те, кто счел такой снимок пошлым и вульгарным, сравнив Славу с девушкой из квартала красных фонарей и даже с девушкой из публичного дома.

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К слову, пикантные снимки Бейонсе и Jay-Z в постели попали в сеть.

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