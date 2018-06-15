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В парике и очках. Агилера спела в метро

Популярная певица Кристина Агилера и телеведущий Джимми Фэллон исполнили несколько песен на платформе в метро Нью-Йорка.

Крістіна Агілера

В рамках вечернего шоу Джимми Фэллона The Tonight Show популярная певица Кристина Агилера дала мини-концерт в метро Нью-Йорка.

Надев парики, шляпы и солнечные очки, Кристина Агилера и Джимми Фэллон начали свое выступление с композиции Джорджа Майкла Freedom.

Позже на платформе собралась толпа, которая начала снимать концерт на телефоны. Когда Агилера и Фэллон сняли парики, присутствующие обалдели.

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Певица и телеведущий продолжили выступать под аплодисменты толпы. Кристина исполнила собственную композицию Fighter, а также песню Ареты Франклин Think.

К слову, в мае Кристина Агилера впервые за 6 лет презентовала песню. В клипе певица снялась полностью обнаженной.

Фото: Кадр из видео

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