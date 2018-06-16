Умер известный дирижер Геннадий Рождественский

Умер дирижер и пианист Геннадий Рождественский. Ему было 87 лет.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Рождественский умер утром 16 июня “после продолжительной болезни”.

Геннадий Рождественский родился 4 мая 1931 года в Москве. Учился в Музыкальной школе имени Гнесиных и в Центральной музыкальной школе как пианист. В 1954 году окончил Московскому консерваторию.

Был главным дирижером и художественным руководителем Большого симфонического оркестра Центрального телевидения и Всесоюзного радио (1961-1974 годы), главным дирижером и художественным руководителем Большого театра (1964-1970 годы, 2000-2001 годы). С 2012 года был музыкальным руководителем московского Камерного музыкального театра им. Б.А. Покровского. В 1976 году ему было присвоено звания народного артиста СССР. Лауреат Ленинской премии (1970 год) и Государственной премии РФ (1996 год).

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Напомним, что 14 июня после продолжительной болезни скончался режиссер Станислав Говорухин.