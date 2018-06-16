PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Звезды / Украинский музыкант выступил за лишение гражданства жителей Донбасса/

Украинский музыкант выступил за лишение гражданства жителей Донбасса

Лидер группы Kozak System Иван Леньо предложил лишить жителей Донбасса гражданства Украины.

Іван Леньо

Лидер группы Kozak System Иван Леньо заявил во время интервью на 5 канале, что жителей Донбасса необходимо лишить гражданства Украины.

– Как продолжать украинцам жить вместе с такими людьми, которые поют о российских офицерах? Я уверен, что нужно запретить им быть гражданами Украины, – сказал Леньо.

Он также высказался против того, чтобы такие люди выбирали украинскую власть.

Читайте: Деоккупация Донбасса: жители трех поселков смогут получать соцвыплаты

К слову, президент Петр Порошенко считает, что миротворцы ООН смогут “выжать” российских оккупантов с территории Украины.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Танки РФ
Бесплатные курсы в “ДНР”: как боевики делают из местных танкистов
РФ нарушает религиозные свободы в Крыму и на Донбассе – резолюция США
Фото родини загиблого льотчика
ЧМ 2018 в РФ. Фото семьи летчика сбитого над Словянском Ан-30Б с его мундиром
Іскандер
РФ стянула к границе с Украиной 30 тыс. военных, Искандеры и С-400
Донбас ЗСУ
Деоккупация Донбасса: жители трех поселков смогут получать соцвыплаты
Ахтем Чийгоз
После Донбасса миротворцы пойдут в Крым – Чийгоз
Анатолій Гриценко
50 тыс. погибших. Какую цену заплатит Украина за военное возвращение Донбасса
Хізер Нойєрт
США призвали РФ забрать войска с Донбасса
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка