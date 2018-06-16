Украинский музыкант выступил за лишение гражданства жителей Донбасса

Лидер группы Kozak System Иван Леньо предложил лишить жителей Донбасса гражданства Украины.

Лидер группы Kozak System Иван Леньо заявил во время интервью на 5 канале, что жителей Донбасса необходимо лишить гражданства Украины.

– Как продолжать украинцам жить вместе с такими людьми, которые поют о российских офицерах? Я уверен, что нужно запретить им быть гражданами Украины, – сказал Леньо.

Он также высказался против того, чтобы такие люди выбирали украинскую власть.

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К слову, президент Петр Порошенко считает, что миротворцы ООН смогут “выжать” российских оккупантов с территории Украины.