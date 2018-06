Бейонсе и Jay-Z сняли клип в Лувре

Певица Бейонсе и рэпер Jay-Z выпустили совместный клип на песню Apeshit из альбома Everything is Love.

Новое видео на песню Apeshit Бейонсе и Jay-Z сняли в парижском Лувре.

В клипе супруги позируют возле картины Мона Лиза Леонардо да Винчи. Режиссером видео стал Рики Сэз.

Отметим, что песня Apeshit вошла в совместный альбом Бейонсе и Jay-Z под названием Everything is Love. Супруги выпустили его под псевдонимом The Carters.

Альбом состоит из девяти треков и пока доступен для прослушивания только на стриминг-сервисе Tidal, принадлежащем Jay-Z.

Фото: Кадр из видео