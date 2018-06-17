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Никогда не говори никогда! Кардашьян об участии в выборах президента США

Телеведущая и звезда реалити Ким Кардашьян неисключила, что может баллотироваться на пост президента США.

Кім Кардашян

Об этом Ким Кардашьян рассказала в интервью CNN.

Отвечая на вопрос ведущего, не хотела ли бы она баллотироваться в президенты США, Кардашьян ответила, что “вряд ли будет заниматься этим вопросом сейчас”.

Однако она не исключает такого варианта развития событий.

– Никогда не говори никогда! Но это не было бы похожим на меня, – подчеркнула Кардашьян.

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Кардашьян отметила, что благодаря ее правозащитной деятельности ей удалось добиться освобождения экс-фотомодели Элис Мэри Джонсон, отбывавшей пожизненное заключение.

По мнению Кардашьян, это свидетельствует о возможности использовать ее платформу для решения проблем многих других людей.

Напомним, ранее Ким Кардашьян встретилась с Дональдом Трампом и обсудила с ним тюремную реформу в США.

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