Супергерои, Звездные войны и анимация – фильмы Disney до 2020 года

Студия Disney рассказала о датах выхода своих фильмов.

Студия Disney обнародовала даты выхода своих фильмов до 2020 года, сообщает The Hollywood Reporter.

К концу 2018 года студия планирует выпустить еще 5 фильмов:

Человек-муравей и Оса – 6 июля;

Кристофер Робин – 3 августа;

Щелкунчик и четыре королевства – 2 ноября;

Ральф против интернета – 21 ноября;

Мэри Поппинс возвращается – 25 декабря.

В 2019 году Disney покажет 11 фильмов:

Капитан Марвел – 8 марта;

Дамбо – 29 марта;

Мстители 4 – 3 мая;

Аладдин – 24 мая;

История игрушек 4 – 21 июня;

Король Лев – 19 июля;

Артемис Фаул – 9 августа;

Ноэль – 8 ноября;

Холодное сердце 2 – 27 ноября;

Круиз по джунглям – 20 декабря;

Звездные войны. Эпизод 9 – 20 декабря.

На 2020 год пока запланированы только Мулан (27 марта) и Индиана Джонс 5 (10 июля).

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К слову, в сети появился первый тизер-трейлер фильма о слоненке Дамбо.