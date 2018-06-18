Супергерои, Звездные войны и анимация – фильмы Disney до 2020 года

Студия Disney рассказала о датах выхода своих фильмов.
Студия Disney обнародовала даты выхода своих фильмов до 2020 года, сообщает The Hollywood Reporter.
К концу 2018 года студия планирует выпустить еще 5 фильмов:
- Человек-муравей и Оса – 6 июля;
- Кристофер Робин – 3 августа;
- Щелкунчик и четыре королевства – 2 ноября;
- Ральф против интернета – 21 ноября;
- Мэри Поппинс возвращается – 25 декабря.
В 2019 году Disney покажет 11 фильмов:
- Капитан Марвел – 8 марта;
- Дамбо – 29 марта;
- Мстители 4 – 3 мая;
- Аладдин – 24 мая;
- История игрушек 4 – 21 июня;
- Король Лев – 19 июля;
- Артемис Фаул – 9 августа;
- Ноэль – 8 ноября;
- Холодное сердце 2 – 27 ноября;
- Круиз по джунглям – 20 декабря;
- Звездные войны. Эпизод 9 – 20 декабря.
На 2020 год пока запланированы только Мулан (27 марта) и Индиана Джонс 5 (10 июля).
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К слову, в сети появился первый тизер-трейлер фильма о слоненке Дамбо.