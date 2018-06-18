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Супергерои, Звездные войны и анимация – фильмы Disney до 2020 года

Студия Disney рассказала о датах выхода своих фильмов.

Студия Disney обнародовала даты выхода своих фильмов до 2020 года, сообщает The Hollywood Reporter.

К концу 2018 года студия планирует выпустить еще 5 фильмов:

  • Человек-муравей и Оса – 6 июля;
  • Кристофер Робин – 3 августа;
  • Щелкунчик и четыре королевства – 2 ноября;
  • Ральф против интернета – 21 ноября;
  • Мэри Поппинс возвращается – 25 декабря.

В 2019 году Disney покажет 11 фильмов:

  • Капитан Марвел – 8 марта;
  • Дамбо – 29 марта;
  • Мстители 4 – 3 мая;
  • Аладдин – 24 мая;
  • История игрушек 4 – 21 июня;
  • Король Лев – 19 июля;
  • Артемис Фаул – 9 августа;
  • Ноэль – 8 ноября;
  • Холодное сердце 2 – 27 ноября;
  • Круиз по джунглям – 20 декабря;
  • Звездные войны. Эпизод 9 – 20 декабря.

На 2020 год пока запланированы только Мулан (27 марта) и Индиана Джонс 5 (10 июля).

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К слову, в сети появился первый тизер-трейлер фильма о слоненке Дамбо.

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