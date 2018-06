Синтез электро и классики – новое направление музыки

Появился новый, неординарный, интеллектуальный синтез электронной музыки и классического пения под названием Boxedge & Maryana Bodnar Project.

Проект появился как экспериментальная работа итальянского композитора и саунд-продюсера Алессандро Бемпорада (Boxedge – сценическое имя) и украинского сопрано Марьяны Боднар над синглом Invocation.

Релиз официально вышел на Spotify, Itunes, Google Play, Deezer, Amazon Music в июне 2017 и оказался чрезвычайно успешным, интересным и творческим. Уже в августе в Тоскане был снят необычный, наполненный символами и коннотациями клип к этому синглу и началась работа над следующими музыкальными релизами – Under the Moon, Sing for Absolution, Mirror. Проект остается свободным от узких художественных категорий и опирается исключительно на процессы творчества, исследования, экспериментирования и инновации.

Boxedge, как музыкант сформировался под влиянием таких артистов, как Depeche Mode, Kraftwerk, Enigma, Dead Can Dance, Гарри Нуман, Жан Мишель Джарр. В то же время его электронная музыка погружена в современные атмосферы техно, транса и dark ambient.

